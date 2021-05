Ruuds overmann tapte finalen i Madrid Masters

ntbsport

Zverev vant finalen 6-7 (8-10), 6-4, 6-3. Berrettini, som tok seg av Ruud i lørdagens semifinale i to strake sett, lå godt an med seier i åpningssettet.

Zverev, nummer seks på verdensrankingen, brøt Berrettini (nummer ti på verdensrankingen) og vant det påfølgende gamet til 6-4 i sett nummer to. Når det skulle avgjøres, viste tyske Zverev at han hadde et ekstra nivå inne og tok sin tredje seier på ATP 1000-nivå.

Til uken starter en ny turnering på samme nivå i Roma. Der stiller begge finalistene.

Ruud står over turneringen på grunn av litt slitasje og retter blikket mot ATP 250-turneringen i sveitsiske Genève som starter 16. mai.

