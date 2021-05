Odds åpningskamp utsatt etter smittetilfelle: – Konsekvensene er store

ntbsport

Det melder Odd i en kort pressemelding. Klubbens sportssjef Tore Andersen bekrefter overfor NTB at den koronapositive spilleren kjente på symptomer lørdag formiddag.

Vedkommende er satt i isolasjon og følges opp av Odds medisinske apparatet, opplyser Andersen.

– Det er kjedelig. Vi var klare og godt forberedt til kamp. Det er utrolig kjedelig når sånne ting dukker opp. Konsekvensene er så store.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund (NFF) sier det er for tidlig å antyde hvordan smitten i Odd vil påvirke terminlisten.

– Vi skal sette oss ned til uken og finne en ny omberamming, sier Fisketjønn til NTB.

– At vi som i fjor ville risikere smitte inn i lagene våre, var vi forberedt på. Det er kjedelig at det skjer nå, men sånn er det, legger han til.

Økende smitte i regionen

Odd skulle møtt Sandefjord på eget gress søndag kveld. Kort tid før nyheten om positiv koronatest og utsettelse ble det kjent at Skien sammen med Bamble og Porsgrunn er satt under tiltaksnivå B på grunn av den økende smitten.

Ifølge Telemarksavisa ville ikke Odd kunne hatt publikum på arenaen om klubbens seriestart hadde gått som planlagt.

Søndag vil Odd-spillerne trolig gjennomgå en ny test.

– Vi får håpe det ikke dukker opp flere positive tester, sier Andersen.

Amputert runde

Onsdag ga regjeringen grønt lys for eliteseriestarten i Norge. Nå blir åpningen søndag enda mer amputert. Bodø/Glimt – Tromsø, Molde – Kristiansund, Viking – Brann og Vålerenga – Rosenborg utgjør menyen.

Som følge av at enkelte klubber av smittevernhensyn hadde treningsnekt i en lengre periode i vinter, har disse fått utsatt sine to første kamper. Ikke før 16. mai var det planlagt full runde for alle klubbene, men nå vil det også ryke med Odd-spillerne som må være ti dager i karantene.

Opprinnelig skulle Eliteserien ha vært sparket i gang 5. april, men oppstarten ble utsatt til 9. mai.