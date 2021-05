OL-håpet ute for bryte-Berge og lagkameratene

ntbsport

Det er den også for de øvrige norske bryterne. Årets OL i Tokyo går uten norske utøvere. Felix Baldauf var den av dem i kvalifiseringen som gjorde det best. Han tok seg til kvartfinalen før det ble stopp i 97-kilosklassen.

Mammadov fikk det første poenget i kampen i 60-kilosklassen mot veteranen Berge. Berge måtte ned, og Mammadov fikk til en rulle som ga to nye poeng. 26-åringen fra Aserbajdsjan ledet 3-0 til pause.

Berge fikk motstanderen ned i matta 45 sekunder ut i 2. periode og skaffet seg et poeng, men han lyktes ikke med å få til noe mer i parterre. Mammadov gikk opp til 4-1 og fikk dermed kampens siste poeng. Berge virket ikke å være i praktslag og tapte fortjent.

Stig-André Berge tok bronse i 59-kilosklassen under OL i Rio de Janeiro i 2016.

Per Anders Kure er også ute av kvalifiseringen i klasse 77 kilo. Han tapte 0-5 for tyrkeren Fatih Cengiz.

Dermed ble det ingen åttedelsfinale på Berge og Kure.

Baldauf videre

Felix Baldauf slo Kim Seung-jun fra Sør-Korea på teknisk fall allerede etter et drøyt minutt i åttedelsfinalen. Da var stillingen 9-0 til Baldauf.

Baldauf ble rammet av covid-19 for noen uker siden i forbindelse med den siste OL-kvalifiseringen i Ungarn i midten av mars.

I kvartfinalen ventet Nikoloz Kakhelashvili fra Italia. Han er opprinnelig fra Georgia og tok bronse i årets EM. Baldauf det eneste poenget i den første perioden. Italieneren utlignet i starten av den andre perioden, og mot tampen gikk han opp i 2-1-ledelse. Desverre for Baldauf klarte han ikke å snappe flere poeng, og dermed ble det stopp i kvartfinalen.

Tung

Oscar Marvik var også smittet av koronaviruset i mars og møtte Beka Kandelaki fra Aserbajdsjan i sin åttedelsfinale i 130-kilosklassen. Det ble for tøft for Marvik. Kandelaki fikk fire poeng for hodefall og la på til 5-0 i løpet av den første perioden. To nye poeng i 2. periode ga 0-7-tap for Marvik. Ett poeng til i sekken, og det hadde vært tap på teknisk fall.

Morten Thoresen var også uten mulighet i åttedelsfinalen i 67-kilosklassen. Karen Aslanyan fra Armenia kjørte hardt fra start og ledet 6-0 til pause. Til slutt nådde armeneren 8-0, og dermed ble kampen stanset etter teknisk fall i andre periode.

Grace Bullen røk ut i semifinalen fredag. Iselin Solheim gikk ut i første kvalifiseringskamp samme dag.

Kun de to som når helt til finalen i hver enkelt klasse i kvalifiseringen får OL-billett.

