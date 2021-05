ntbsport

Ventura brukte 74 slag på den første dagen, mens det ble 72 slag på dag to etter sju bogeyer og seks birdier. Han havnet dermed fem slag over den antatte cuten.

Han lå plassert som nummer 109 da han var ferdigspilt.

Etter seks spilte hull fredag hadde Viktor Hovland falt fra 18.- til 30.-plass. Da lå han ett slag over par for dagen og ett slag under totalt. Han gikk fem av hullene på par, mens det ble en bogey på hull tre. Hovland hadde da fem slag opp til teten.

