Ordemann sikret norsk OL-plass i taekwondo

Nannestad-utøveren slo Julio Ferreira fra Portugal med sifrene 8–5. Kampen gikk i -80-kilosklassen, og etterpå hylte Ordemann av glede på matta i Sofia. Aldri har en norsk mannlig utøver kvalifisert seg til OL.

Det er første gang at den norske 26-åringen blir å se i OL. Alle finalister i kvalifiseringen i Bulgaria tar seg til lekene.

Kampsporten taekwondo har vært på OL-programmet siden 2000. Trude Gundersen tok sølv under Sydney-lekene for 21 år siden, og det samme gjorde Nina Solheim i OL i Beijing i 2008.

– Dette er en historisk bragd med enorm betydning for norsk taekwondo. Norge har som eneste nordiske land to taekwondo-medaljer, ved Trude Gundersen i 2000 og Nina Solheim i 2008. Richard er allikevel den første norske mannen som har kvalifisert seg til OL. Det at vi nå også har klart å kvalifisere en mann til OL vil være enormt motiverende for talentutviklingen på herresiden i Norge, sier Dag Jacobsen, sportssjef i Norges Kampsportforbund i en pressemelding.

Kampsportforbundet takker for støtten i en vanskelig tid.

– Vi er svært takknemlige for støtten og det gode samarbeidet vi har hatt med Olympiatoppen gjennom mange år. Uten dette hadde det vært umulig for Norge å hevde seg i en så stor internasjonal idrett som taekwondo, påpeker Jacobsen.

I tillegg til Ordemann konkurrerte også unge Mari Romundset Nilsen (17) fredag. Romundset Nilsen vant første kamp hele 11-3, men måtte gi tapt for toppseedede Magda Wiet i sin andre kamp.

Lørdag skal Milos Pilipovic og Eliza Frazier Haugen i aksjon i Sofia.

