Kjøll vil møte helsemyndighetene for å sikre OL-vaksiner

ntbsport

Det bekreftet idrettspresident Berit Kjøll da hun møtte pressen til åpen time. Brevet som er sendt til myndighetene er, adressert til helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Abid Raja (V).

– Vi har rettet en henvendelse i myndighetene i dag hvor vi ber om et møte for å kartlegge og sikre at vaksinering av våre utøvere skjer i god tid før avreise, sa Kjøll.

Norske utøvere og trenere ønsker seg vaksine før deltakelse i OL, men Olympiatoppen har sagt at det er uaktuelt å sende norske Japan-farere forbi noen i vaksinekøen her i landet.

Totalt vil den norske OL-delegasjonen være på cirka 200 personer.

– Jeg ønsker å være veldig tydelig på at vi har et ansvar for at utøverne ikke utsetter seg for unødig risiko, og at de kommer seg trygt til Japan og hjem fra Japan, sa Kjøll.

– En covid-19-infeksjon kan innebære store konsekvenser for en idrettsutøvers videre yrkesutøvelse, fortsatte hun.

Hadde IOC-møte

Torsdag ble det kjent at legemiddelprodusenten Pfizer har inngått avtale med Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å tilby koronavaksine til involverte i Tokyo-OL.

– Dette er veldig positivt. Vi vil sette oss godt inn i hva dette innebærer, men jeg håper vi sikrer våre egne utøvere selv innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, sa Kjøll.

Til NTB bekreftet idrettspresidenten at hun allerede torsdag hadde kontakt med IOC med tanke på avtalen som nå er inngått med Pfizer.

Kjøll vil ikke avvise at det blir aktuelt å takke ja til tilbudet fra IOC. Tvert imot. Samtidig er idrettspresidenten klar på at idretten i første rekke ønsker å få vaksinert sine utøvere som del av det norske vaksinasjonsprogrammet.

– Det er veldig positivt med dialog med IOC. Vi ønsker å gå i dialog med myndighetene hvorvidt vi skal lande på å ta imot denne invitasjonen eller gå inn i vaksinasjonsprogrammet. Det er den dialogen vi ønsker å ta, sa Kjøll.

Første stikk i mai

Idrettspresidenten understreket også at idretten ikke ønsker å belaste helsesystemet i vaksineringsprosessen.

– Vi er beredt til å bruke et eget apparat til å administrere selve vaksineringen så det ikke blir en belastning eller snike i kø noen andre steder, sa Kjøll.

Hun mener også at hensynet til OL-arrangøren må veie i debatten rundt vaksinering.

– Vi har også en forpliktelse overfor det japanske vertskapet, med hensyn til å sørge for at vi ikke utsetter dem for unødig risiko, sa Kjøll.

På spørsmål fra NTB sa idrettspresidenten at OL-utøverne bør få første dose i slutten av mai, for deretter å bli fullvaksinert i løpet av juni. Det vil være i god tid før OL-start.

Leveringen til OL-involverte fra Pfizer skal starte i slutten av mai. Selskapene bak skal også delta aktivt i koordineringen overfor de nasjonale OL-komiteene.

OL starter 23. juli og varer til 8. august.

(©NTB)