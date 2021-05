Roma med sjanser i bøtter og spann – Solskjær likevel klar for sin første finale

ntbsport

Ole Gunnar Solskjær er med det klar for sin første finale som United-manager etter å ha tapt fire semifinaler. Laget stupte over siste hinder to ganger mot Manchester City i ligacupen, én gang mot Chelsea i FA-cupen og mot Sevilla i fjorårets europaliga.

– Det føles godt å være i finalen. Vi spilte en veldig, veldig god omgang på Old Trafford, og det sendte oss videre. Jeg er skuffet over at vi tapte i dag, og over måten vi spilte etter pause, sa Solskjær til BT Sport.

Torsdag kveld var utgangspunktet nærmest umulig for Roma, men italienerne scoret tre mål og produserte sjanser til å score minst fem-seks til uten at det resulterte i noe mer.

Om snaut tre uker venter finale i polske Gdansk mot spanske Villarreal.

– Det var en rar kamp, men heldigvis har vi en av verdens beste keepere. Det kunne vært 8-6 til dem, men vi er i finalen og gleder oss til 26. mai, sa Solskjær.

En god David de Gea i United-målet berget gjestene i en storm av Roma-sjanser i den andre omgangen. Edin Dzeko og Bryan Cristante scoret to kjappe, men i den perioden kunne det blitt mange, mange flere mål.

Tomålsscorer Edinson Cavani slettet alt håp med 2-2 og 4-8 sammenlagt med 20 minutter igjen. Et selvmål av Alex Telles ga 3-2 til Roma med snaut ti minutter igjen.

Sjanse på sjanse

I første omgang var det Roma som skapte de fleste sjansene, men det var United som ledet etter de første 45 minuttene.

Cavani ble spilt fri av Fred og knallet ballen forbi Romas sisteskanse Antonio Mirante. Da var det allerede umulige utgangspunktet til Roma endret til at laget trengte fem mål.

Etter pause var det et mer effektivt Roma-lag som gikk til verket. To kjappe scoringer på tre minutter satte en støkk i Solskjærs menn. Minuttet etter 2-1-scoringen var også Dzeko på plass, men headingen gikk rett på De Gea. Returen havnet hos Henrikh Mkhitaryan, men skuddet gikk rett på keeper. Deretter fikk Pedro forsøke seg fra kort hold, men også han avsluttet rett på den spanske målvakten.

Dzeko satte inn 1-1 etter 57 minutter, og kun tre minutter senere klinket Cristante ballen inn.

Med full effektivitet kunne Roma har scoret fire mål på fem-seks minutter, men en godt plassert David de Gea reddet Manchester United.

Basketballkamp

Kampen var på det tidspunktet vidåpen. Etter 68 minutter kom Cavani seg løs i feltet og headet en flott ball fra Bruno Fernandes i mål. Han endte med det Romas hektiske, tapre og veldig gode forsøk på et mirakel.

Likevel ga ikke Roma seg og fortsatte å skape sjanser mot et vaklende og usammenhengende United-lag. Tidligere United-spiller Mkhitaryan skjøt i stolpen kun fire minutter etter Cavanis scoring.

Innbytter Nicola Zalewski skjøt via Telles og i mål og ordnet 3-2-ledelse, men mer var det ikke igjen i Roma-maskineriet som alt i alt leverte en god kamp, men fikk svi for den svake prestasjonen i det første oppgjøret.

– Det er en stor prestasjon å komme til finalen. Det er skuffende at vi tapte i dag, men vi gjorde den store jobben i første kamp. I dag ble det nesten som en basketballkamp. Vi ga dem altfor mange sjanser etter pause, sa United-kaptein Harry Maguire til BT Sport.

