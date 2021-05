Ny maktdemonstrasjon av Casper Ruud i Madrid Masters

ntbsport

Kampen endte med Ruud-seier etter settsifrene 6-1 og 6-2. Den varte bare litt over 56 minutter.

– Det var en bra kamp. Jeg trives tydeligvis godt på denne banen og har spilt to gode kamper her. Alt gikk min vei i dag, og da ser det litt stygt ut for ham. Jeg forsøkte bare å spille mitt spill og klarte å ta mesteparten av poengene, sa Ruud til Eurosport.

– Jeg var godt forberedt på ham. Han er en rask spiller, og jeg var innstilt på at det ville bli noen lange slagvekslinger. Jeg klarte å spille mitt tunge spill med høy intensiet. Gameplanen fungerte greit i dag.

Nishioka kom inn som «lucky loser» fra kvalifiseringen etter at en høyere rangert spiller måtte trekke seg fra turneringen. 25-åringen er ranket som nummer 60 på siste ATP-liste.

Ruud er nummer 22, den høyeste plassering i karrieren. De to hadde aldri møttes før onsdagens oppgjør.

I tredje runde møter Ruud den fjerdeseedede grekeren Stefanos Tsitsipas. Kampen er satt opp som kamp nummer fire på Arantxa Sanchez stadion torsdag med tidligste start 16.00.

– Huff, det blir tøft. Han er jo i sitt livs form. Han vant sin første Masters 1000-turnering Monaco og tapte finalen i Barcelona for Nadal. Det blir en kamp hvor han har mest press på seg, men innstillingen min er at jeg skal vinne. Han er bare en menneske han også, sa Ruud

Umulig hjørne

Nishioka er en spiller som ikke har noe spesielt sterkt våpen på tennisbanen, men han er venstrehendt og noen ganger en svært vanskelig spiller å møte.

Nå var derimot Ruud i et umulig hjørne. Han fortsatte sin gode trend og har servet betydelig bedre i den siste tiden. Det er hovedårsaken til at hans framganger. Med litt mer trygghet i servingen kan han også variere spillet sitt mer.

– Han gledet seg til å spille og hadde en god innslåing, sa trener og far Christian Ruud til Eurosport før kampen.

Drømmestart

Casper Ruud vant blankt i sitt første servegame. Han brøt japaneren direkte og servet til 3-0. En drømmestart.

Nishioka kom litt mer med og tok sitt første game da han reduserte til 1-3. Ruud slet litt i sitt fjerde servegame, men brøt så til 5-1 og tok hjem settet med 6-1.

Ruud tok det første gamet i 2. sett greit med et nytt servebrudd. Serven og ikke minst hans tunge forehand fungerte nærmest optimalt.

Nishioka viste litt mer hvorfor han tok seg til 2. runde, men Ruud var egentlig aldri truet og tok hjem settet med 6-2.

