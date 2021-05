Guro Reiten med to assist da Chelsea festet gullgrepet

ntbsport

Det betyr at seier over Reading søndag vil gi nok en tittel på vei mot det som kan bli en kvadrupel. Chelsea er allerede ligacupvinner, er klar for åttedelsfinale i FA-cupen og skal 16. mai spille mesterligafinale mot Barcelona.

Reiten viste i den drøye timen hun spilte stadig fram pasningsfoten med smarte og presise framspill til lagvenninner, og hun sto for assist til begge Sam Kerrs scoringer.

Den første, som kom rett før pause, var fra fotballens aller øverste hylle. Millie Bright slo et langt og høyt framspill fra egen halvdel, men Reiten møtte det på volley og sendte med utsøkt teknikk et innlegg flatt inn foran mål. Beth England kom akkurat for sent, men Kerr var klar ved lengste stolpe og bredsidet ballen i mål.

Avgjort

Da hadde Chelsea dominert stort og skapt mange sjanser, men uten å overliste keeper Beckie Spencer, som var sitt lags store spiller.

I det 52. minutt slo Reiten et nytt innlegg fra venstre og fant hodet til Kerr. Spencer refleksreddet hodestøtet fra kort hold, men Kerr banket returen i nettet.

Kampen var vunnet da Reiten og Kerr ble byttet ut i det 66. minutt. Den australske spissen er med onsdagens dobbel oppe i 20 seriemål denne sesongen.

Matchball

Oppgjøret var utsatt fra søndag, da Chelsea var opptatt med å slå Bayern München i mesterligaens semifinale. En serierunde før slutt er Chelsea to poeng foran Manchester City.

Seier mot sjetteplasserte Reading vil gi seriegull. Uavgjort holder dersom City ikke lager målfest i sin bortekamp mot West Ham. Chelsea har 54 plussmål mot Manchester Citys 51.

Skulle City avgi poeng søndag, kan Chelsea bli seriemester selv med tap.

(©NTB)