Raja gir 15 millioner i ekstra OL- og Paralympics-tilskudd

ntbsport

Det bekrefter Norges Idrettsforbund i en pressemelding. NRK meldte om saken først.

– OL- og Paralympics-troppen er våre idrettshelter. Etter et langt, grusomt koronaår gleder vi oss til å se dem representere Norge i Tokyo, og vi håper norske utøvere tar mange medaljer. Utsatt OL/Paralympics har medført høye kostnader for enkelte idrettsutøvere og for Olympiatoppen, sier kulturminister Abid Raja (V).

Totalt er det bevilget 35 millioner kroner til å dekke merkostnader i forbindelse med utsettelsen av sommerlekene i Japan. De skulle vært arrangert i fjor sommer, men måtte skyves på som følge av koronapandemien.

Før jul i fjor fikk Olympiatoppen 20 millioner kroner til å optimalisere forberedelsene til OL. I etterkant ble det rettet kritikk mot bruken av disse pengene. Mens en rekke funksjonsfriske OL-håp fikk støtte, ble det ingenting direkte til Paralympics-aktuelle utøvere.

Ifølge NRK blir de 15 millionene som nå er bevilget fordelt likt mellom troppene som skal til OL og Paralympics.

– Bevilgningen på 15 millioner kroner vil gå til prosjektstøtte for landslagene, med utgangspunkt i det som er dokumentert i Olympiatoppens søknad. I tillegg vil vi gå i ny dialog med særforbundene og kartlegge om det er oppstått nye eller endrede forutsetninger, og om det er spesielle økonomiske behov hos utøverne, slik at de som trenger det mest, får støtte, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i en uttalelse.

Birgit Skarstein er glad for de ekstra pengene som nå kommer.

– Å få disse midlene nå gjør oppløpssiden litt mer forutsigbar, så vi i alle fall vet at vi kommer oss til startstreken i Tokyo. Det er lettende, sier hun.

De ekstra kostnadene Idrettsforbundet og særforbundene har hatt i forbindelse med utsettelsen, har blant annet vært knyttet til behov for ekstra samlinger, utvidet støtteapparat og inntektsbortfall for utøvere.

(©NTB)