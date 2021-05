OL-vinneren Håkon Brusveen bisatt

ntbsport

Brusveen døde 21. april. Han ville fylt 94 år til sommeren.

Smittevernhensyn gjorde at bare 50 personer fikk delta under seremonien inne i kirken.

Brusveen tok OL-gull på 15-kilometeren i Squaw Valley i 1960. Han ble senere Norges første ekspertkommentator. Langrennshelten jobbet i mange år i NRK. Brusveen var aktiv i den rollen helt fram til ski-VM i Trondheim i 1997.

Brusveens gode utøver-venn, Ole Ellefsæter, var en av flere med minnetaler. Det samme gjaldt tidligere skipresident Sverre Seeberg.

– Vi hadde kontakt til det siste. Det var like givende å treffe Håkon hver gang, ikke minst for all humoren og gleden han bidro til. Han hadde en egen evne til å fortelle gode historier. Jeg tror de egenskapene var viktig for at vi lykkes så godt som skiløpere på landslaget. Den gangen var Håkon en av de store som jeg så opp til, sa Ellefsæter til avisen Gudbrandsdølen Dagningen kort etter Brusveens bortgang.

