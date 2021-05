Mourinho ansatt som ny Roma-trener

ntbsport

Det bekrefter klubben selv tirsdag. Portugiseren har signert en treårskontrakt som strekker seg fram til sommeren 2024.

– Han er en stor mester som har vunnet trofeer på alle nivåer, og José vil tilføre enormt lederskap og erfaring til vårt ambisiøse prosjekt, sier Romas klubbpresident Dan Friedkin og visepresident Ryan Friedkin i en felles uttalelse.

Mourinho liker visjonene til sin nye arbeidsgiver.

– Det er den samme ambisjonen og drivkraften som alltid har motivert meg, og sammen vil vi bygge et vinnende prosjekt i løpet av de kommende årene, sier han.

Mourinho måtte forlate managerjobben i Tottenham for to uker siden. Han erstattet Mauricio Pochettino i London-klubben i november 2019.

Snakket om pause

Portugiseren har tidligere hatt det sportslige ansvaret i en lang rekke toppklubber. Fra 2008 til 2010 ledet han Inter. Han førte laget til ligagull begge sesongene. Portugiseren kjenner derfor italiensk fotball godt.

Nå blir Roma neste stopp for 58-åringen som har vunnet 25 store trofeer i sin karriere. Listen over klubber han tidligere har ledet inkluderer foruten Tottenham og Inter også Porto, Chelsea, Real Madrid og Manchester United.

Med Chelsea vant han Premier League tre ganger – i 2005, 2006 og 2015.

– Da José ble tilgjengelig, grep vi straks sjansen til å snakke med en av de største lederne gjennom tidene, sier Romas daglige leder Tiago Pinto.

Overraskende

Tirsdagens offentliggjøring kom som en overraskelse. Så sent som sist helg uttalte Mourinho at han hadde liten tro på at han ville være tilbake i en trenerrolle allerede neste sesong.

– Jeg har ingen planer. Nå lever jeg mitt normale liv. Jeg føler meg frisk. Jeg føler meg rolig. Jeg er på ferie. Nå har jeg bedre tid til å gjøre hjemmelekse og mine egne analyser, sa portugiseren i et intervju med The Times.

– Jeg avventer med å komme tilbake til fotballen. Jeg venter ikke bare på den rette klubben, men også den rette kulturen. Kanskje er neste sesong for tidlig, vi får se, tilføyde han.

Fotballekspert

I nærmeste framtid skal han jobbe som fotballekspert under sommerens EM-sluttspill.

Roma offentliggjorde tirsdag morgen at klubbens nåværende trener Paulo Fonseca (48) gir seg etter sesongen. Italienske medier var raske med å peke ut tidligere Juventus-, Napoli- og Chelsea-manager Maurizio Sarri som favoritt til å ta over treneransvaret.

Roma, som sist vant Serie A i 2001, har ikke vunnet noe siden 2008.

Laget tapte den første semifinalen mot Manchester United med 2-6 på bortebane og tar imot Ole Gunnar Solskjærs menn torsdag.

