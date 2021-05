Henning Berg seriemester med Omonia

ntbsport

Fotis Papoulis scoret kampens eneste mål. Samtidig spilte nærmeste rival Apollon Limassol 2-2 mot Olympiakos Nikosia, og dermed skiller fem poeng i favør av nordmannens klubb.

Dermed blir ikke oppgjøret mellom de to topplagene kommende mandag den seriefinalen det lå an til å bli. Omonia er seriemester og har sikret seg plass i sommerens mesterligakvalifisering.

Apollon utlignet til 2-2 rett før full tid. Deretter ble det spilt mange overtidsminutter etter at Omonias kamp var over, og der et vinnermål ville ført til full spenning igjen. Til sist blåste dommeren av, og Omonias gullfeiring kunne starte.

Etterlengtet

Berg ble ansatt i 2019 og har ledet laget sitt til førsteplass to sesonger på rad.

I fjor toppet Omonia tabellen da sesongen ble avbrutt på grunn av viruspandemien. Laget ble tildelt kvalifiseringsplassen til mesterligaen, men det ble offisielt ikke kåret en mester.

Årets tittel er klubbens 21. seriemesterskap, men det første siden 2010.

Laget inntok tabelltoppen mot slutten av grunnserien og har beholdt den posisjonen gjennom hele sluttspillet.

Trives

Berg forlenget nylig sin kontrakt som Omonia-trener med ett år. Han har allerede sittet uvanlig lenge i en klubb som har hatt 30 trenere siden 2000.

– Det er fine sportslige utfordringer her, mange utenlandske spillere og trenere, og ikke kunstgressbaner, sa Berg nylig til NTB.

Den tidligere landslagskapteinen er i sitt femte land som trener. Han har tidligere hatt ansvaret for Blackburn i England, Legia Warszawa i Polen og Videoton i Ungarn, i tillegg til Lyn, Lillestrøm og Stabæk.

