Orientering: Anders Nordberg blir landslagstrener

ntbsport

– Jeg var ikke i tvil om å søke da muligheten kom, sier Nordberg til orientering.no.

Nordberg var en god utøver som aktiv med blant annet fem VM-medaljer. Han er gift og har tre barn med den tidligere landslagsutøveren Anne Margrethe Hausken Nordberg.

– Jeg har vært lenge i Nydalens SK som trener og har trivdes veldig godt der, men alt har sin tid. Nå er jeg veldig motivert for å jobbe i forbundet, for å bidra så godt som jeg klarer på landslagsnivå.

I orienteringsforbundet sier man dette om ansettelsen:

– Vi er veldig fornøyd med å få på plass Anders som landslagstrener. Han kjenner både norsk og internasjonal orientering godt. Han vet hva som gjelder for å prestere på toppnivå, og som et ekstra pluss er det at han kan gå inn å bidra allerede fra dag én, sier generalsekretær i Norges Orienteringsforbund Øystein Hildeskor.

