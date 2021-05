Dortmund-sjef om Haaland-ryktene: – Vi kjenner Raiola

ntbsport

Spekulasjonene rundt Haalands klubbframtid fortsetter med uforminsket styrke, og Kehl antyder at hans agent Mino Raiola bidrar til det ved stadig å kommentere situasjonen til stjernespissen.

Fra Dortmund-hold har beskjeden hele veien vært at man ikke ønsker å selge Haaland. Raiola innrømmer at han har fått samme beskjed, men så sent som lørdag uttalte agenten at Europas 14 største klubber alle er interessert i hente målmaskinen fra Jæren.

– Vi kjenner Mino Raiola veldig godt. Det er derfor disse uttalelsene fra ham ikke overrasker oss, egentlig, sier Kehl til tyske Sport1.

– Vi er ikke naive, og vi vet at vi snakker om den sannsynligvis mest «hypede» spissen i verden. Og vi vet også at spekulasjonene ikke vil ta slutt, legger den tidligere Dortmund-spilleren til.

Kehl føler seg trygg på at Haaland fortsetter i klubben også kommende høst. Han har kontrakt med Dortmund til sommeren 2024, og det finnes ingen utkjøpsklausul for spissen som kan utløses i år.

– Jeg forventer at Erling spiller i Borussia Dortmund neste sesong. Han er fullstendig dedikert. Jeg treffer ham hver dag, og jeg kan si at han identifiserer seg fullstendig med klubben, sier lagsjefen.

Dortmund ligger på 5.-plass i 1. Bundesliga og risikerer å gå glipp av Champions League-spill neste sesong. Det vil bety et inntektsfall som kan tvinge klubben til å selge stjernespillere, men ambisjonen er altså å beholde Haaland.

(©NTB)