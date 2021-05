9.500 tilskuere kan få se europaligafinalen fra tribunen

ntbsport

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) offentliggjorde mandag sine publikumsplaner for finalekampen onsdag 26. mai.

Lokale myndigheter i Gdansk skal ha gitt klarsignal til at tribunene kan fylles opp med inntil 9.500 tilskuere. Det er 25 prosent av arenaens totale kapasitet.

Finalen kan bli en helengelsk affære mellom Solskjærs Manchester United og Martin Ødegaards Arsenal. United slo Roma 6-2 i den første av to semifinaler og har svært gode sjanser for avansement. Arsenal tapte på sin side 1-2 borte mot spanske Villarreal, hvilket gir et akseptabelt utgangspunkt foran hjemmekampen.

Det legges opp til at utenlandske supportere skal slippes inn under finalekampen i Gdansk. Ifølge Uefa får hver av finalistene tildelt 2.000 billetter, mens et tilsvarende antall legges ut for salg til allmennheten.

De resterende billettene går til kommersielle partnere, TV-selskaper og nasjonale forbund.

«Supportere fra utlandet må overholde restriksjoner som gjelder for grensepasseringer, all den tid det ikke vil bli gitt noen unntak for billettinnehavere», heter det i en uttalelse fra Uefa.

Fans som kommer til Gdansk kan også komme til å måtte framlegge bevis på en negativ covid-19-test eller på at de er vaksinert mot koronaviruset.

Kamparenaen i Polen skulle ha vært arrangør for europaligafinalen for ett år siden, men da ble oppgjøret flyttet som følge av pandemien.

(©NTB)