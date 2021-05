Toppkampen utsatt etter tilhengerprotester – to politifolk skadd

ntbsport

Et stort antall United-fans samlet seg rundt arenaen for å framføre sin misnøye med den amerikanske eierfamilien Glazer. Det foregikk demonstrasjonene for fullt i cirka tre timer før de aller fleste av fansen forlot området. Aksjonen var varslet.

Innledningsvis var det drøyt 1000 tilhengere utenfor Old Trafford og om lag 200 utenfor hotellet i Salford der United-laget oppholdt seg.

– Det ble klart at mange ikke aktet å nøye seg med fredelige protester, står det i en uttalelse fra Manchester-politiet søndag kveld. Det opplyses at to politifolk ble skadd. En av dem ble angrepet med en flaske og påført et kutt i ansiktet som krevde sykehusbehandling.

Noen hundre tilhengere klarte å komme seg inn på stadion et par timer før oppsatt kampstart. Det ble blant annet kastet bluss ute på gresset, og United-ansatte skal i frykt ha låst seg inne på kontorer.

– Tilhengerne ble vist ut av politiet, men utenfor eskalerte situasjonen, og det ble kastet flasker og andre gjenstander mot politifolk og hester. Forsterkninger måtte tilkalles, står det i uttalelsen fra politiet.

Sterkt signal

Andre pekte på at hoveddelen av demonstrantene oppførte seg fredelig.

– Jeg synes dette er et sterkt signal til eierne om at fansen ikke kan akseptere det som har skjedd de siste ukene, sa Gary Neville i Sky Sports-studioet.

Han hadde en lang karriere i Manchester United.

– Fansen skal ha rett til å protestere. De fleste gjorde det på riktig måte i dag, sa eks-Liverpool-spiller Jamie Carragher i samme kanal.

Oppgjøret mot Liverpool skulle etter planen ha startet 17.30 norsk tid, men det ble først meldt at kampen ville få senere kampstart. Litt før kvart på sju bekreftet Manchester United i en uttalelse at kampen ikke ville bli spilt søndag.

Uttalelse

– Etter diskusjoner mellom politiet, Premier League, lokale myndigherer og klubbene er kampen mot Liverpool utsatt av sikkerhetshensyn som følge av protesten i dag. Diskusjoner vil bli holdt med ligaen om en ny dato for kampen, står det i uttalelsen.

– Våre tilhengere er lidenskapelig opptatt av Manchester United, og vi anerkjenner fullt ut retten til å uttryke meninger og protestere på fredelig vis. Imidlertid beklager vi handlingene som påvirker laget og setter andre tilhengere, ansatte og politi i fare, står det videre.

– Vi takker politiet for deres støtte og vil bistå dem i etterforskningen av hendelsen.

Ikke mulig

Liverpool skrev på sitt nettsted at klubben var enig i avgjørelsen om å utsette oppgjøret.

– Det er vår holdning at offentlig sikkerhet må være den viktigste faktor i slike avgjørelser, med muligheten til å tilby trygge omgivelser for deltakerne, støtteapparat og kampledere en spesielt prioritert oppgave, står det.

– Det var tydeligvis ikke mulig å garantere det i dag, på grunn av en situasjon som eskalerte hurtig.

Klubben melder at den vil delta i samtaler med Manchester United, Premier League og lokale myndigheter om å finne en passende dato for avvikling av kampen.

Dårlig tid

I en uttalelse fra Premier League fordømmes oppførselen til United-tilhengerne som førte til at kampen ikke kunne spilles.

– Vi forstår og respekterer deres sterke følelser, men fordømmer alle voldelige handlinger, kriminelt skadeverk og inntrenging, spesielt med de tilhørende brudd på koronaforskriftene, står det.

– Tilhengere har mange kanalder hvor de kan gjøre sitt syn kjent, men handlingene et mindretall sto for i dag har ingen berettigelse.

Det er svært tett kamprogram for flere lag i Premier League. Sommerens EM-sluttspill gjør at det er lite tid å benytte på forsommeren.

Dersom Manchester United hadde tapt søndag, ville Manchester City vært seriemester.

