Ny positiv test for dansk badmintonstjerne – 13 dagers hotellkarantene i Kiev

Det er resultatet etter at en PCR-test søndag bekreftet at den danske verdenstoeren og OL-bronsevinneren er koronasmittet. Han avga test før han lørdag spilte seg fram til EM-finale, men først etter kampen fikk han vite at den var positiv.

PCR-testen knuste håpet om at det dreide seg om en falsk positiv test. Dermed ble landsmannen Anders Antonsen europamester på walkover.

– Det er leit å miste finalen, og enda verre at det blir to uker før jeg kan reise hjem og treffe familien igjen, sier Axelsen.

– Jeg har hatt en natt til å innstille meg på at det var mulig at jeg kunne våkne til et nytt positivt testsvar, så jeg er iallfall litt mer fattet enn jeg var da jeg fikk svar på den første prøven.

Han er den fjerde danske spiller som testet positivt under EM i Ukrainas hovedstad.

I kvinneklassen ble spanske Carolina Marin mester for femte gang på rad med seier i strake sett mot danske Line Christophersen.

