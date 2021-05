Messi hyller boikott av sosiale medier: – Ingen fortjener å bli trakassert

ntbsport

Lørdag postet argentineren et innlegg i sine kanaler der han ber om at det tas kraftigere grep for å stanse trakasseringen i sosiale medier.

Messis utspill sammenfaller med at fotballaktører i England og en rekke andre land gjennomfører en fire dager lang boikott av sosiale medier for å protestere mot rasisme og diskriminering.

Messi valgte på sin side ikke stillhet i egne kanaler, men skriver i stedet at han sender «en stor klem og gratulasjoner til alle i britisk fotball for ideen om en kampanje mot misbruk og diskriminering i sosiale medier».

Fotballstjernen ber videre sine følgere om å huske «menneskene som står bak hver profil, slik at vi alle innser at bak hver konto står det en person av kjøtt og blod som ler, gråter, nyter livet og lider».

Argentineren ber også Facebook, Twitter og andre selskaper om å gjøre mer i kampen mot nett-trollene.

– Ingen fortjener å bli trakassert, skriver Messi.

