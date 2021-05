Hamilton suveren i Portugals Grand Prix

ntbsport

Mercedes-føreren tok sin 97. rundeseier i Formel 1 og tok et nytt steg på veien mot å bli den første med åtte VM-titler i motorsportens kongeklasse.

Han hadde bare nest beste startposisjon etter at Bottas slo ham med sju tusendels sekund i lørdagens kvalifisering. Briten ble tidlig passert av Max Verstappen, men han var i ledelse fra den 20. av de 66 rundene i Portimão. Siden kjørte han fra konkurrentene og vant med nesten et halvt minutt.

Verstappen i Red Bull slet lenge bak Bottas, men passerte finnen ved hjelp av et raskt depotbesøk. Han greide likevel aldri å legge press på Hamilton i seierskampen.

Ikke perfekt

– Det var et tøft løp både fysisk og mentalt. Jeg fikk ingen god start og hadde problemer også i omstarten (etter at de to Alfa Romeo-bilene kolliderte på første runde), men til slutt ble det et flott resultat, sa Hamilton.

– Jeg måtte passere Valtteri tidlig før dekkene ble for slitt, og jeg greide akkurat å ta ham i første sving. Det var ingen perfekt dag, men det gikk bra.

Verstappen var tydelig misfornøyd med farten på de rette strekningene og måtte nøye seg med å vinne duellen med Bottas om 2.-plass.

Fratatt ekstrapoeng

Nederlenderen så ut til å ha sikret et ekstrapoeng ved å notere løpets beste rundetid på aller siste runde, men bestetiden ble underkjent fordi han hadde vært utenfor banen. Det poenget gikk i stedet til Bottas.

Etter seier i to av tre løp topper Hamilton VM-sammendraget med 69 poeng, åtte foran Verstappen.

– Vi var ikke på topp her, men vi får se hva vi greier i Barcelona, sa Verstappen.

Neste løp er Spanias Grand Prix om en uke.

