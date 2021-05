Dansk næringsliv krever svar om folkefest under fotball-EM

ntbsport

Parken i København skal være arena for flere kamper under sommerens sluttspill, og i den forbindelse ønsker arbeidsgiverforeningen Dansk Erhverv og Danmarks Fotballforbund (DBU) at fotballfesten også skal kunne flyttes ut i bybildet.

Før koronapandemien inntraff var det antydet at knapt 40.000 mennesker kunne bli sluppet inn på arrangementer på Rådhusplassen og Ofelia Plads i sentrum av den danske hovedstaden. EM-fester var planlagt også i andre store danske byer.

Dansk Erhverv mener tross smittevernhensyn at det fortsatt må kunne være forsvarlig med et publikumstall på 13.000 til 19.000, forutsatt at disse deles inn i soner. Nå kreves klare løfter og svar.

– Vi kan ikke vente lenger på svar, for vi skal begynne nå med å bygge opp de ulike supportersonene, sier direktør Brian Mikkelsen.

– Vi er nødt til å vite nå om vi kan fortsette vår planlegging, eller om vi må dra ut stikkontakten, hvilket vi selvfølgelig ikke håper, fortsetter han med adresse til politikerne.

Den første EM-kampen i København skal spilles 11. juni.

