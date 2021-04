Tap for Zuccarello og Wild etter forlengning

ntbsport

Blues har vært en vanskelig motstander for Wild denne sesongen og natt til fredag norsk tid tapte Zuccarello & co. for fjerde gang på fem forsøk mot laget fra St. Louis.

Wild lå under både 0-3 og 2-4, men fikk presset fram forlengning i sluttminuttene etter mål fra svenske Victor Rask og den russiske nykommeren Kirill Kaprizov.

Tross et par gode muligheter til å avgjøre i forlengningen for Wild, endte det til slutt med tap da Ryan O'Reilly scoret sitt annet mål for dagen for Blues og avgjorde kampen.

Lagene spilte også mot hverandre natt til torsdag, da Blues vant 4-3 i ordinær tid. Natt til søndag møtes lagene igjen til en tredje kamp på rad i Minnesota.

Zuccarello fikk 19 minutter og 56 sekunder på isen og hadde to skudd på mål, men klarte ikke å bidra med verken mål eller assist.

Wild beholder 3.-plassen i avdeling vest og har allerede sikret en plass i sluttspillet. Laget har igjen sju kamper i grunnspillet, som avsluttes 13.- og 14. mai med to nye kamper mot Blues.

(©NTB)