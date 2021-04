Lunde/Olimstad til hovedturneringen i Cancún

ntbsport

De innledet kvalifiseringen med 2-0 (21-16, 21-19) over franske Lézana Placette/Alexia Richard. I avgjørende runde vant de 2-0 (21-18, 23-21) over cubanske Mailen Deliz og Leila Martínez.

Det betyr at de skal i aksjon i gruppespillet fra torsdag.

Sunniva Helland-Hansen og Ane Guro Hjortland tapte i første kvalifiseringsrunde 1-2 (25-27, 21-14, 13-15) for sveitsiske Esmée Bobner/Zoé Vergé-Dépré.

I mennenes kvalifisering tapte Nils Gunnar Ringøen og Svein Oddmund Solhaug 1-2 (22-24, 21-11, 13-15) for newzealendske Sam og Ben O'Dea.

Anders Mol og Christian Sørum vant de to første turneringene som ble avviklet i smittevernboblen i Cancún, men de dropper den tredje til fordel for et treningsopphold på Tenerife.

