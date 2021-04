Koronanødhjelp klar til fordeling: 103 Raja-millioner til idretten

ntbsport

Det er klart etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet har behandlet søknadene som er kommet inn til den første av Kulturdepartementets tre tilskuddsordninger til idretten og frivilligheten i 2021.

I alt 255 millioner kroner fordeles til 20.633 aktører i frivilligheten.

Midlene fra ordningen det nå utbetales penger fra, tildeles organisasjoner som mottok momskompensasjon i fjor.

Norges idrettsforbund (NIF) søkte om midler på vegne av idretten. I alt ga det en samlet utbetaling på 103 millioner kroner. Den største enkeltutbetalingen til idretten på drøyt 2,3 millioner kroner går til idrettsforbundet, mens Norges Fotballforbund får i overkant av 2,2 millioner kroner.

Idrettspresident Berit Kjøll påpekte overfor NTB i forrige måned at idretten har et akutt behov for tilførsel av midler som følge av problemene viruspandemien har skapt.

– Det er likviditetskrise for svært mange av våre organisasjonsledd, idrettslag og særforbund, så det er viktig at vi får tilførsel av likviditet raskt, og det er rett rundt hjørnet, sa hun.

Kulturdepartementet har opprettet tre tilskuddsordninger for idretten og frivilligheten i 2021.

