Ishockey: Stavanger fikk seriebronsen foran Vålerenga

ntbsport

Forbundsstyret behandlet avslutningen av sesongen 2020/21 på sitt styremøte mandag.

I eliteserien for menn, der to lag havnet på lik prosentvis poeng, vil innbyrdes oppgjør avgjøre endelig rangering. Det medfører at Stavanger Oilers blir nummer tre foran Vålerenga på innbyrdes oppgjør, mens Sparta gikk foran Manglerud Star på plassene sju og åtte.

Slik endte Eliteserien etter prosentvis poeng: 1) Frisk Asker, 2) Storhamar, 3) Stavanger, 4) Vålerenga, 5) Lillehammer, 6) Stjernen, 7) Sparta, 8) Manglerud Star, 9) Grüner, 10) Narvik.

Tidligere er det klart at Narvik endte sist bak Grüner og rykker ned. Narvik anket avgjørelsen men tapte den også. Laget vurderer å gå til sivilt søksmål om avgjørelsen.

Styret vedtok at alle tabeller i breddeseriene blir avsluttet slik de står, uten at det blir utdelt medaljer eller diplomer. Breddeserier fra 3.- 6. divisjon som aldri ble startet vil ha oppstart med samme inndeling som avsluttet sesongen 2019/20.

(©NTB)