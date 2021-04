Flick går i forhandlinger om jobben som tysk landslagssjef

ntbsport

Det skjedde samme dag som det ble klart at Julian Nagelsmann hentes fra RB Leipzig for å etterfølge Flick i Bayern. Flick blir etter egen anmodning løst fra kontrakten i sommer.

– Det er kjent at Hansi Flick har en høy stjerne i DFB og er en fremragende kandidat til jobben som landslagssjef. Vi kan bekrefte at vi kommer til å ha samtaler med ham og de ansvarlige i Bayern, sier en talsperson for DFB.

– VI ber om forståelse for at vi i øyeblikket ikke kan gi ytterligere kommentarer.

Det ble tidligere i vår kjent at Joachim Löw gir seg som landslagssjef etter sommerens EM-sluttspill. Nylig sjokkerte Flick ved å erklære at han vil gi seg i Bayern etter denne sesongen. Han ba om å bli løst fra kontrakten som gjelder til sommeren 2023.

Flick fikk jobben midt i forrige sesong. Han førte Bayern til en historisk seiersrekke som endte med triumf i serie, cup, mesterliga, tysk supercup, europeisk supercup og klubb-VM.

Flick var Löws assistent på landslaget fra 2006 til 2014, en periode som ble avsluttet med VM-tittel. Deretter var han sportsdirektør i DFB fram til 2017.

DFB-direktør Oliver Bierhoff utelukket at man ville gå i samtaler med Flick så lenge han er under kontrakt i München, men tirsdagens løsning mellom Bayern og RB Leipzig rydder veien for forhandlinger.

Forbundet har uttalt at det ikke vil betale kompensasjon for frikjøp av en landslagssjef fra en klubbkontrakt.

