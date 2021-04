Økonomisk pandemi-smell for Liverpool

ntbsport

Klubben forklarer de røde tallene hovedsakelig med koronapandemien som brøt ut i februar i fjor. Premier League-kampene ble stanset i mars, og siden har det knapt vært publikum på tribunene i engelsk fotball.

Resultatet før skatt var på minus 46 millioner pund, en betydelig nedgang fra 42 millioner pund i pluss året i forveien.

Medieinntektene sto for den største nedgangen med 59 millioner pund i minus. Også inntektene fra kampdager (billetter, mat, etc.) gikk ned, men de kommersielle inntektene økte. Totalt opplevde Liverpool et inntektsfall på 43 millioner pund – tilsvarende 495 millioner kroner – i året fra 1. juni til 31. mai.

Det er ventet at inntektene i neste regnskapsår vil falle ytterligere, ettersom man har rundet over et år med koronarestriksjoner.

– Denne perioden gjelder til og med mai 2020, nesten et år siden nå. Likevel forteller den noe om de første økonomiske konsekvensene av pandemien og de betydelige reduksjonene i nøkkelinntekter, sier Liverpool-direktør Andy Hughes til klubbens nettsted.

