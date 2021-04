Årets Peer Gynt-pris til Birgit Skarstein

ntbsport

Hun får prisen utdelt på friluftsstevnet på Gålå 24. juli.

– Birgit Skarstein er en svært verdig vinner av årets Peer Gynt. Hun er en av Norges fremste idrettsutøvere, og hun har brukt sin sterke posisjon til å fremme likeverd i samfunnet på en utmerket måte. Birgit Skarstein er et positivt forbilde som tør å bryte grenser, og hun har bidratt sterkt for å styrke situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier leder i Stiftelsen Peer Gynt, Rune Støstad, i en pressemelding.

Hedersprisen går til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Norges navn kjent i utlandet.

– Dette var gøy! Jeg tror jo så innmari på verdien av et inkluderende og raust fellesskap, og at vi alle kan gjøre noe for å påvirke samfunnet, sier Skarstein.

Einar Gerhardsen var den første som mottok Peer Gynt-prisen i 1971.

(©NTB)