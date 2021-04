Villa sendte WBA nærmere nedrykk på overtid i sjanserikt byderby

ntbsport

WBA ligger med det ni poeng bak trygg plass med fem kamper igjen å spille. Bortelaget så ut til å gå mot en sjelden trepoenger, men innbytter Davis utnyttet en stor feil fra kaptein Kyle Bartley.

WBA håpet og trodde at den siste scoringen kom da midtstopper Ezri Konsa skled etter å ha tatt ned et langt utspill. Det utnyttet WBA, og Mbaye Diagne avsluttet fra skrått hold med et skudd som gikk via Tyrone Mings og i mål.

Villa tok ledelsen før det var spilt ni minutter ved Anwar El Ghazi på straffespark. Et snaut kvarter senere fikk WBA også straffespark etter at Konsa igjen var uryddig i spillet og kakket Ainsley Maitland-Niles på leggen. Matheus Pereira scoret sikkert.

Resten av kampen bar preg av høyt tempo og store muligheter til begge lag. Villa skapte mange sjanser og hadde avslutninger i stolpen. WBA på sin side var farlige ved noen tilfeller på kontring. To minutter på overtid kom målet som kanskje sender West Bromwich ned til nivå to på balløya.

