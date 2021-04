Krisedag sendte Hovland og Ventura langt ned på listene

ntbsport

Dermed endte de minus seks for dagen og minus elleve totalt, og da ble det et fall fra 4.- til 25.-plass og et stort anklimaks etter strålende spill i starten av turneringen.

Det ble bogey på hull 1, 2, 4, 6, 9 og 12, og dermed falt de fra 4.- til 25.-plass etter ferdigspilt siste runde av PGA-turneringen i Avondale, Louisiana.

Det ble par på resterende hullene, og det gjorde at de ikke klarte en eneste birdie på den siste dagen der ble spilt foursome der spillerne slår annethvert slag.

Det norske paret var i tet etter første og annen dag av turneringen.

Det er ikke avgjort hvem som vinner turneringen.

