Ingen reprise da Manchester United forlenget borterekken

ntbsport

I sesongens første kamp mellom lagene endte det 6-2 til Manchester United. Da Ole Gunnar Solskjærs menn skulle gjenskape det, møtte de et hardtarbeidende Leeds-lag som kjempet i hver duell.

Det ga få sjanser og en del gule kort i en kamp som Manchester United stort sett var hakket bedre spillemessig. 0-0 for Manchester United gjorde at klubben forlenget sin rekke med kamper på bortebane uten tap til 24 (15 seirer, ni uavgjort).

Kun Arsenal mellom april 2003 og september 2004 (27) har en lengre rekke.

– Det var jevnt. Vi hadde kontroll på kampen uten å straffe dem. Vi visste hvordan de ville spille. Våre angrepsspillere elsker å komme én mot én, men i dag ble det ikke sånn, sa Manchester United-kaptein Harry Maguire til Sky Sports.

Leeds måtte klare seg uten Rodrigo og Raphinha, mens Uniteds store bekymring var Marcus Rashford, men han ble klar og startet kampen. Og han var også nærmest før pause. Rashford klemte til på et frispark. Treffet hans var godt, men Leeds-keeper Illan Meslier var på plass og reddet.

Hands?

Etter pause var Daniel James, Bruno Fernandes og de andre rødkledde frampå ved noen anledninger. Leeds var heller ikke ufarlige med noen kontringsforsøk.

I første ligakamp mellom lagene på Elland Road siden oktober 2003 var det en handssituasjon som skapte reaksjoner i Leeds-leiren.

Et innlegg var innom armen til Luke Shaw i 16-meteren etter 20 minutter. Shaw hadde armen relativt nært til kroppen, og situasjonen ble sjekket av VAR. Der ble det konkludert med at handsen ikke var nok til å blåse straffespark.

Kampen var preget av mange frispark, de fleste i bortelagets favør. Leeds pådro seg også fire gule kort og fikk nok et sterkt resultat med seg. Marcelo Bielsas menn har seks strake kamper uten tap i Premier League. Av de kampene inkluderer det også Chelsea, Manchester City og Liverpool som motstandere.

– Vi mannsmarkerer i hver kamp. Jeg prøvde å holde Bruno (Fernandes) stille. Heldigvis dukket han ikke opp med en scoring, så min jobb er gjort. Vi er mer sårbare hvis vi ikke plukker opp de som ligger bredt. Det er måten vi spiller på, sa Leeds' midtbanemann Kalvin Phillips.

Stopp for Greenwood

Edinson Cavani og Paul Pogba kom inn uten at det ga Solskjær ordentlig uttelling. Tenåringen Mason Greenwood sto med fire scoringer på sine tre siste kamper, men det stoppet her for unggutten, som ikke var spesielt nærme i søndagens oppgjør.

Solskjærs lag er med det ti poeng bak suverene Manchester City med fem kamper igjen. Et lite under må med andre ord til for at det blir titteljubel noe annet sted enn i den lyseblå delen av byen i mai.

Leeds på sin side er på 9.-plass med fem poeng opp til Everton. 1. mai skal Leeds møte Brighton i serien, mens Manchester United møter Roma i europaligaen torsdag.

Manchester United spiller den første kampen hjemme. Og søndag kommer Liverpool på besøk.

– Det blir en stor uke for oss, sa Maguire kort.

(©NTB)