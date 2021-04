Hovland og Ventura fortsetter storspillet – topper parspillturnering i USA

ntbsport

Den norske duoen var i delt ledelse etter 62 slag og ti under par etter den første dagen da spillerne gikk fourball.

Fredag var det foursome på programmet, og da slår spillerne annethvert slag.

Etter halvspilt dag hadde de gått ni hull på én under par, men da dagen var ferdig lå de på minus tre for dagen og på minus 13 totalt.

Dermed er de i delt ledelse sammen med amerikanerne Cameron Champ og Tony Finau.

Det er to slag ned til svensken Henrik Stenson og engelskmannen Justin Rose og USAs Bubba Watson og Scottie Scheffler

Ujevnt

Kristoffer Ventura og Viktor Hovland startet på hull 10. De gikk de seks første hullene på par, etter at Kristoffer Ventura blant annet var uheldig med en birdieputt. På hull sju for dagen, banens nummer 16, ble det helsprekk og nordmennene pådro seg en dobbeltbogey. Det gjorde at de falt hardt på listene.

Hull åtte for dagen ga en ny runde på par. På dagens niende hull (og banens siste nummer 18 kom dagens første birdie for Hovland og Ventura.

Birderas

På de ni siste hullene kom det ytterligere fire birdier på hull 2, 4, 7 og 9. Dermed klatret den norske duoen opp helt til toppen av listene igjen.

De 33 beste parene gikk videre til lørdagens tredje dag av turneringen i Avondale, Louisiana. Da står på fourball på programmet. Søndag avsluttes det hele med foursome igjen.

Utgangspunktet er det aller beste for Viktor Hovland og Kristoffer Ventura.

