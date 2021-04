Stor protestaksjon mot Arsenal-eieren

ntbsport

Protestaksjonen var varslet på forhånd. Videoer og bilder fra Nord-London viser Arsenal-fans som roper slagord og går med bannere. Budskapet er at de vil ha Kroenke-familien ut av klubben.

Stan Kroenke har vært majoritetseier i Arsenal siden 2007, og for tre år siden kjøpte han til seg fullt eierskap. Amerikaneren har vært omstridt blant fansen, og i lang tid er han blitt beskyldt for å vise liten interesse for klubben.

Sønnen Josh Kroenke, som har en direktørrolle i Arsenal, sa torsdag at familien ikke har noen intensjoner om å selge seg ut.

Sinnet mot Kroenke har tiltatt i styrke i takt med at klubben har seilt akterut i toppen av engelsk fotball. Fredagens protester skjer noen dager etter at Arsenal så seg tvunget til å trekke seg fra det kontroversielle Super League-prosjektet.

Planene om en utbryterliga skapte sterke reaksjoner. Særlig i England var kritikken beinhard, og alle de seks engelske lagene sa de ville melde seg ut under to døgn etter at prosjektet ble offentliggjort.

