Sevilla og St. Petersburg blir nye EM-vertsbyer – München garanterer ikke publikum

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) krever at EM-vertsbyene skal kunne ta i bruk minst 25 prosent av tilskuerkapasiteten på arenaene tross koronapandemien. Det har verken Bilbao eller Dublin klart å garantere. De lokale smittevernrestriksjonene hindrer dem i det.

Fredag ble det også bekreftet at München er godkjent og beholder sin status som vertsby. Uefa melder at de har fått en garanti fra lokale myndigheter om at alle de fire kampene vil ha minimum 14.500 tilskuere.

Dette tilbakeviser den tyske byens borgermester kategorisk.

– Det er ikke gitt noen garantier om publikum, sier Dieter Reiter.

Tysklands kamper mot Frankrike, Portugal og Ungarn i gruppespillet skal spilles i München. Det samme skal en kvartfinale 2. juli.

Spania skulle spille alle sine tre gruppekamper i Bilbao, den første mot Sverige. De to lagene er også i gruppe med Polen og Slovakia. De andre kampene i gruppa skulle ha blitt spilt i Dublin, men er nå flyttet til St. Petersburg av samme årsak.

Den russiske storbyen akter å benytte 75 prosent av tilskuerkapasiteten.

Sverige skulle ha sin EM-base i Dublin, der laget var oppsatt i to av sine tre kamper, men den planen må nå endres. Polen skulle også hatt base i Dublin, men velger i stedet å oppholde seg i hjemlandet mellom kampene.

Ved siden av å arrangere tre kamper i gruppespillet, skulle Dublin hatt én åttedelsfinale. De tre førstnevnte kampene går nå i St. Petersburg, mens Wembley i London overtar åttedelsfinalen. Den sistnevnte kampen inneholder gruppevinneren fra gruppe D, der England deltar.

EM innledes fredag 11. juni og varer en måned.

