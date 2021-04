Giggs tiltalt for vold mot to kvinner – får ikke delta i EM

ntbsport

Påtalemyndigheten opplyser at Giggs er tiltalt for å ha påført en kvinne i 30-årene fysisk skade, melder BBC og flere andre britiske medier. Han er også anklaget for vold mot en kvinne i 20-årene, men her er det en mildere paragraf som slår inn.

Det er i alt tatt ut tre tiltalepunkter mot Giggs. I tillegg til voldsepisodene er han anklaget for kontrollerende og påtrengende atferd i perioden desember 2017 til november 2020.

Giggs må svare for seg i retten i Manchester førstkommende onsdag.

Wales' fotballforbund skriver i en pressemelding at de tar tiltalen til etterretning. Der kommer det også fram at Giggs ikke leder landslaget i EM.

Manchester United-legenden ble pågrepet i sitt eget hjem i november i fjor. Det skjedde etter at politiet hadde fått meldinger om en påstått voldsepisode som involverte kjæresten hans.

Giggs ble sluppet ut mot kausjon dagen etter. Han har hittil bestridt alle anklager.

47-åringen har ikke ledet det walisiske fotballandslaget for menn siden saken ble kjent. Robert Page har vært midlertidig landslagssjef, og han fortsetter i den rollen også i EM.

