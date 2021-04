Dortmund-treneren tror det kan løsne for Haaland i nøkkelkamp

ntbsport

Dortmund møter Wolfsburg på bortebane og bør vinne for å ha sjanse til å spille seg inn blant de fire øverste plassene på serietabellen.

I midtuken brente Haaland et straffespark og flere store sjanser i 2-0-seieren over Union Berlin. Nordmannen har scoret uvanlig få mål den siste måneden, men trener Terzic er ikke bekymret.

– Erling var naturligvis ikke så fornøyd med at han ikke klarte å treffe, selv om han hadde sju avslutninger på mål. Men om han skyter like ofte i morgen, kommer han helt sikkert til å score, sa Terzic på pressekonferansen foran storkampen.

Dortmund er også styrket offensivt av at stjernevingen Jadon Sancho er tilbake etter skade. Men det er ikke sikkert at han kan starte mot Wolfsburg.

– Vi får se hvor mange minutter det blir på Jadon. Han gjorde et godt inntrykk på onsdag (32 minutter som innbytter), sa Terzic.

En større utfordring for ham foran Wolfsburg-kampen er det at den viktige midtstopperen Mats Hummels soner karantene for gule kort. Treneren fikk fredag spørsmål om han kan bruke Manuel Akanji og Emre Can som midtstopperpar.

– Jeg holder det åpent om vi skal spille med tre eller fire bak, sa Terzic og la til:

– Mats har spilt en veldig god sesong, og han topper flere statistikker for sin posisjon, så det er klart vi vil savne ham. Men vi skal håndtere denne utestengelsen også. Vi har troen på at vi kommer til å vinne uten ham.

