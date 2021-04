Zlatan forlenget Milan-kontrakten – spiller også neste sesong

ntbsport

Det kunngjorde Serie A-klubben torsdag kveld. Ibrahimovic fyller 40 år i oktober, men holder fortsatt koken på toppnivå.

– Etter å ha scoret 84 mål på 130 kamper for de rødsvarte, vil den svenske spissen fortsette å bære drakten vår neste sesong, skriver Milan på sitt nettsted.

Ifølge spissveteranen selv var det ikke noe vanskelig valg å ta.

– Jeg har ventet på denne dagen. Jeg blir i et år til, og det er det som betyr mest. Jeg har alltid sagt at det å spille i Milan er som å være hjemme. Jeg skulle gjerne ha blitt her resten av livet om jeg kunne, sier han til Milans TV-kanal, ifølge TT.

Zlatan vendte tilbake til Milan fra LA Galaxy i januar 2020 og har siden spilt 45 kamper for klubben. Denne sesongen har han imponerende 17 scoringer på 25 kamper i serie, cup og europaliga.

Spissveteranen gjorde nylig også comeback i det svenske landslaget, og han er aktuell for fotball-EM til sommeren.

I alt har svensken vært utenlandsproff i 20 år siden han forlot Malmö til fordel for Ajax i 2001.

