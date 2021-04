Skuffet Real Madrid-president tviholder på Super League-prosjektet

ntbsport

– Jeg er lei meg og skuffet fordi vi har jobbet med dette prosjektet i omkring tre år. Kanskje vi ikke har klart å forklare det godt nok, sa Pérez til radioprogrammet El Larguoero, gjengitt av Marca.

– Mesterligaformatet er gammelt og kun interessant fra kvartfinalene og utover, sa han.

Superligaplanene kollapset da de seks engelske klubbene trakk seg. Også de tre italienske klubbene og Atlético Madrid har trukket seg ut.

Presidenten insisterer på at Super League-prosjektet ikke er over, og at klubbene fortsatte ikke har fjernet seg selv fra superligaen ennå.

– De tar feil, sier Pérez om alle som tror prosjektet allerede er dødt.

– Det står klart i kontrakten at man ikke kan trekke seg ut. De fleste involvert er direktører som kjenner denne verden, sa han.

