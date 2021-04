Fortsatt OL-forbud mot utøverprotester på arena eller seierspall

ntbsport

Det betyr at utøvere som for eksempel kneler i protest mot rasisme før sine øvelser kan bli straffet.

IOC-styret sluttet seg på sitt møte tirsdag til anbefalingen fra utøverkomiteen etter en omfattende spørreundersøkelse der om lag 70 prosent av de 3500 utøverne som svarte ikke ønsker å se politiske markeringer på arena eller under seremonier.

I oktober i fjor uttalte utøverkomiteen i Norges idrettsforbund at den ikke ønsker å åpne for politiske markeringer på seierspallen eller under seremonier.

Regel 50 i det olympiske charteret sier at ingen form for demonstrasjon eller kommersiell, politisk eller religiøs propaganda er tillatt på olympiske arenaer. Blant annet «Black Lives Matter»-markeringene mot rasisme førte til at IOC i fjor åpnet for at det kan bli lempet på regelen.

Konsultasjonsprosessen er nå ferdig, og regelen består. IOC sier i en uttalelse at de ønsker at utøvere skal kunne benytte sin ytringsfrihet, men at det først og fremst bør skje utenfor den olympiske arena.

