FCK og Grytebust tapte stort i toppkamp

Det er niende gang på rad at Midtjylland har vunnet en hjemmekamp mot FCK, og på de ni kampene er målforskjellen mellom lagene 31-8.

Grytebust ble igjen foretrukket i FCK-målet, og han fikk en tøff kveld på jobb. 24 minutter var spilt da brasilianeren Junior Brumado løp av gårde på en langpasning og kaldt satte inn 1-0-målet.

2-0 kom ved Anders Dreyer med et pent langskudd like etter hvilen. Og ti minutter etter pause dro Pione Sisto seg inn fra kanten og satte ballen forbi Grytebust.

Det var åpnet opp for 4450 tilskuere på torsdagens kamp, og hjemmefansen hadde mye å juble for selv om Mustapha Bundu reduserte for gjestene etter 70 minutter.

Ti minutter senere var innbytter Lasse Vibe frampå og punkterte kampen fullstendig med sitt 4-1-mål.

Med seieren styrket Midtjylland grepet om seriegullet i dansk fotball. Laget er fire poeng foran Brøndby. Sju poeng bak dem igjen følger AGF og FCK. AGF slo Randers 2-0 torsdag.

