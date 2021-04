Barcelona-presidenten hevder stadig at superligaen er «helt nødvendig»

ntbsport

Allerede tirsdag begynte Super League-samarbeidet å falle sammen som et korthus, men topplederne i de spanske storklubbene Real Madrid og Barcelona vil fortsatt ikke gi opp ideen.

Laporta kommenterte prosjektet for første gang torsdag, og da fastholdt han at en form for superliga er den eneste rettferdige veien videre for Europas største fotballklubber.

– Det er absolutt nødvendig. De største klubbene genererer mest penger, og vi må få ha innvirkning på hvordan inntektene skal fordeles, sier Barcelona-toppen.

Han sier samtidig at han vil la klubbens medlemmer stemme over superligaforslaget, slik planen var i utgangspunktet.

– Det er en nødvendighet, men klubbmedlemmene våre får det siste ordet.

(©NTB)