39 spanske klubber og La Liga slakter superligaprosjektet

De tilstedeværende klubbene avviste enstemmig planene for en slik turnering. Alle klubbene tror sterkt på at sportslige meritter er eneste kriterium for å kvalifisere seg til internasjonale turneringer, gjennom nasjonalt seriespill, står det i en uttalelse etter møtet.

Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid skulle være spanske deltakere i utbryterligaen. Etter at alle seks engelske klubber, de tre italienske og Atlético har trukket seg, står Real og Barcelona alene igjen.

– La Liga vil fortsette å jobbe med tilhengere, myndighetene, Uefa, fotballforbundet, spillerforeningen og interesseorganisasjonen European Leagues for å beskytte fotballen, og vi oppfordrer klubbene som fortsatt er involvert i dette prosjektet om å oppgi det umiddelbart, står det i uttalelsen.

Selv om nesten alle klubbene har trukket seg ut, hevder Real Madrid-president Florentino Pérez at det bare er satt på pause. Barcelona-president Joan Laporta forsvarer også prosjektet og kaller det «absolutt nødvendig».

