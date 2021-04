Liverpool-eier Henry til fansen: – Unnskyld

ntbsport

– Jeg vil beklage til alle Liverpool-fans for oppstyret jeg har forårsaket de siste 48 timene, sier han i en video publisert på Liverpools nettside.

– Det sier seg selv, men det skal sies at prosjektet som ble lagt fram, aldri ville gå uten fansens støtte. Ingen har tenkt noe annet i England. I løpet av disse 48 timene har dere vært veldig klare på at dette ikke ville gå. Vi hørte dere. Jeg hørte dere, sier Henry videre.

Like før midnatt tirsdag meldte Liverpool seg ut av Super League-prosjektet, som i utgangspunktet innbefattet 15 av de største klubbene i Europa.

Planen var å danne en egen utbryterliga. Planene ble kjent søndag.

– Jeg vil beklage til Jürgen (Klopp), Billy (Hogan, toppsjef i Liverpool), spillerne og alle som jobber så hardt i Liverpool for å gjøre fansen vår stolt. De har ikke noe ansvar for denne forstyrrelsen. De ble mest forstyrret på urettferdig vis. Det er det som gjør mest vondt. De elsker klubben deres og jobber for å gjøre dere stolte hver eneste dag, sier John Henry.

Legger seg flate

Også Arsenal-styret beklager til sine supportere i et åpent brev publisert på klubbens nettsider onsdag.

«Som et resultat av å lytte til dere og det bredere fotballsamfunnet over de siste dagene, trekker vi oss fra det foreslåtte Super League. Vi gjorde en feil, og vi beklager for det», heter det der.

«Vi vet at det vil ta tid å gjenopprette troen på det vi prøver å oppnå her hos Arsenal. Men la oss være klare på at avgjørelsen om å være en del av Super League var drevet av vårt ønske om å beskytte Arsenal, klubben dere elsker, og for å støtte spillet dere elsker gjennom større solidaritet og økonomisk stabilitet», tilføyes det.

(©NTB)