Wolves utropte seg selv til ligamester – spark til superligaklubbene

Det har vakt kraftige reaksjoner i både engelsk og internasjonal fotball at tolv av Europas største fotballklubber går sammen om en ny utbryterliga. Planene ble kjent søndag.

Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea og Liverpool skal delta fra Premier League.

Nå har Wolves som et humoristisk svar på planene erklært seg som seriemestere for 2018/19-sesongen. Klubben endte da på sjuendeplass i den engelske ligaen, bak de nevnte seks klubbene.

Tirsdag hadde Wolves endret beskrivelsen på sin Twitter-profil til:

«Offisiell konto for Wolverhampton Wanderers. Premier League-mestere 2018/19».

Videre delte klubben et skjermbilde av den nye teksten og ledsaget den med «Det er vel sannsynlig for sent å gjennomføre en parade».

Manchester City vant ligaen i 2018/19. Liverpool endte ett poeng bak på annenplass.

Også flere andre Premier League-klubber har reagert på planene om en ny superliga. Mandag varmet Leeds opp i spesiallagde T-skjorter foran ligamøtet med Leeds.

