Tuchel: Var ikke involvert i superliga-avgjørelse

Verken Tuchel eller spillerne ble involvert i planene, avslørte manageren på mandagens pressekonferanse foran Premier League-møtet med Brighton.

– Jeg fikk vite om det i går. Jeg blir ikke så involvert i alle disse temaene rundt oss. Og jeg er litt lei meg for at dette temaet er her, og at det tar bort fokuset fra kampene mot Manchester City (seier lørdag) og Brighton, sa Tuchel.

Han ble pepret med spørsmål om superligaen, der Chelsea er en av seks engelske klubber som er med fra starten av.

– Jeg stoler på at klubben tar riktige avgjørelser. Og det er for tidlig å dømme dette. Jeg vil absolutt ikke blande meg inn i diskusjonen, for jeg kjenner ikke detaljene, sa Tuchel og fortsatte:

– Om jeg hadde en klar mening akkurat nå, ville jeg ha delt den. Men jobben min er veldig klar, jeg er ansatt i Chelsea, så jeg er nok ikke riktig person å spørre. Jeg og spillerne var ikke involvert i denne avgjørelsen.

Chelsea-sjefen mener det er best at spillerne ikke tenker for mye på superliga-planene, slik at de inngår å bli distrahert i sesonginnspurten.

– Jeg har ikke truffet spillerne siden jeg ble kjent med dette. Det beste er å forholde seg rolig og forsøke å fokusere på kampen (mot Brighton).

– Vi må ikke miste hodet. Dette er åpenbart en ting mellom klubbene, og vi må konsentrere oss på å vinne det vi kan denne sesongen. Vi stoler på klubben, og det beste er at vi ikke involverer oss i det idrettspolitiske, sier Tuchel.

