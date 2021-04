Seieren glapp for Liverpool – superligabråket stjal oppmerksomheten

ntbsport

Sadio Manés scoring etter en drøy halvtime i første omgang så lenge ut til å skille lagene, men Leeds-spillerne fikk til slutt uttelling etter å ha levert en meget solid annen omgang.

Både før og etter kampen lå imidlertid fokuset på de nye planene om en europeisk superliga. Liverpool er en av initiativtakerne. Anfield-veteranen James Milner flagget sitt syn etter kampslutt.

– På samme måte som alle andre har jeg spørsmål. Jeg kan bare si min mening, og jeg liker det ikke, så forhåpentligvis skjer det ikke. Jeg kan forestille meg alt som er sagt om dette, og jeg er nok enig med mye, sa han til Sky Sports.

Leeds-spissen Patrick Bamford var på samme linje.

– Vi er som fansen. Jeg kan ikke tro det, og jeg vet ikke hva som kommer til å skje. Vi er i sjokk, sa han – og la til:

– Ut fra det jeg har sett, har jeg ikke sett én supporter som er fornøyd, og fotballen handler i bunn og grunn om fansen. Uten fansen er ikke fotballen noen ting, sa han.

Leeds-markering

Før kampstart varmet Leeds-spillerne opp iført T-skjorter med påskriften «Fortjen det» på fronten. På ryggen sto det «Fotballen er for fansen». T-skjortene var også merket med Champions League.

Markeringen var en klar melding til superliga-initiativtakerne. Det har blitt argumentert med at de aktuelle klubbene vil berike seg selv ekstra, uten å dele med resten av fotballpyramiden.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sa i et intervju med Sky Sports at han ikke liker superliga-planene. Samtidig ergret det tyskeren at de nevnte T-skjortene også hadde funnet veien til bortelagets garderobe.

– Dersom noen tror at de må minne oss på at vi trenger å fortjene å spille i mesterligaen, er det en vits og noe som gjør meg sint, sa han.

Etter kampen gjentok han kritikken, og understreket at verken han eller spillerne skal måtte hefte ved beslutningene som er tatt. Klopp opplyste videre at han selv var uvitende til planene før søndag.

Llorente utliknet

Tre minutter før full tid i mandagens kamp steg Diego Llorente til værs på en corner og headet inn utligningen. Ufortjent var det ikke.

Leeds var det beste laget etter pause og la i lange perioder et solid press på gjestene. Et knippe målsjanser endte uten resultat før utligningen var et faktum.

Måltyven Patrick Bamford var nær uttelling da han satte ballen i tverrliggeren fra god posisjon kvarteret før full tid. Like etter fikk Tyler Roberts en gedigen mulighet alene med Liverpool-keeper Allison Becker, men avslutningen fra kloss hold gikk rett i brystet på brasilianeren.

Nummer seks

Også Liverpool kom til gode muligheter. Manager Jürgen Klopp valgte å hvile Mohamed Salah fra start, men sendte egypteren på banen det siste kvarteret. Fem minutter før full tid avsluttet innbytteren rett på utsiden av stolpen.

Gjestenes 1-0-scoring kom etter en halvtime i første omgang da Mané satte ballen i tomt mål etter å ha blitt spilt fram av lagkamerat Trent Alexander-Arnold.

Det ene poenget betyr at Liverpool ligger på sjetteplass i Premier League. Chelsea og West Ham på plassene foran har henholdsvis ett og to poeng mer.

Chelsea har i tillegg én kamp mindre spilt.

Leeds er nummer ti og ser ut til å ende sesongen som middelhavsfarer.

(©NTB)