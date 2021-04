Raja om superliga-planene: – Jeg er dypt skuffet

ntbsport

Søndag ble det kjent at 12 av Europas største fotballklubber går sammen om å danne en ny utbryterliga. Det vakte umiddelbart kraftige reaksjoner.

Mandag har politikere og fotballpersonligheter fra en lang rekke land gått hardt ut mot planene som innbefatter Juventus, Manchester United, Inter, Milan, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid.

Kulturminister Abid Raja (V) reagerer også sterkt.

– Jeg er dypt skuffet over at planene om å etablere en superliga for herrefotballen, og er her på linje med NFF og har personlig uttrykt min støtte til fotballpresidenten i dag. Det er ikke annet enn opprivende og trist hvis fotballen skal fortsette å utvikle seg bort fra fellesskapet, og mot en stadig mer pengestyrt og utelukkende kommersiell side, sier han til NTB.

