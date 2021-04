Håndballen tar nye grep – slik vil de avslutte sesongen for toppene

ntbsport

Det fremgår av beslutningene som styret i Norges Håndballforbund har tatt rundt sesongavslutningen i lys av de gjeldende koronarestriksjonene. Grepene kommer som følge av at det fortsatt vil drøye før det eventuelt kan gjennomføres treningskamper og seriespill i topphåndballen.

På kvinnesiden er det fortsatt håp om å gjennomføre en seriefinale mellom Vipers og Storhamar. Der skal seriemesteren kåret. Håpet er at oppgjøret kan spilles i neste måned.

I øyeblikket topper Storhamar tabellen foran Vipers Kristiansand, men sistnevnte har én kamp til gode.

Samtidig planlegges det fortsatt for å avvikle cupfinalen mellom Vipers og Sola. Den er nå berammet til 15. mai eller helgen 22./23. mai. Dersom finalen likevel ikke kan spilles da, vil det bli jobbet for å flytte den til august.

Disse får Europa-plasser

Follo rykker opp i eliteserien for kvinner, mens ingen lag rykker ned verken fra eliteserien eller 1. divisjon. Dermed blir det 14 lag på øverste nivå neste sesong.

Forbundet opplyser videre at det ikke er funnet grunnlag for å tildele europacupplasser på bakgrunn av inneværende sesong. Disse tildeles i stedet etter en samlet vurdering basert på plassering i årets seriespill, fjorårets seriespill og årets NM. Fjorårets sesong veier tyngst.

Det betyr at Vipers Kristiansand får Norges mesterligaplass, mens Storhamar, Sola og Tertnes skal spille europaliga neste sesong.

På herresiden får Elverum og ØIF Arendal europaligaplasser, mens Nærbø og Drammen kan belage seg på spill i EHF-cupen.

14 lag på herresiden

I likhet med i eliteserien for kvinner vil også eliteserien for menn bestå av 14 neste sesong. Kristiansand rykker opp.

Sluttspillet avlyses på sin side helt. Det er imidlertid håp om å kunne gjennomføre en kvalifisering til neste sesongs eliteserie. Oppgjørene som skal avgjøre hvem som får de tre siste plassene på øverste nivå spilles slik: Sandefjord – Follo, Viking Stavanger – Nøtterøy og Halden TH – Falk Horten.

Elverum er allerede utropt som seriemester på herresiden.

Håndballpresident Kåre Geir Lio peker på at smittetallene går ned og at det er håp om at det kan åpnes for treningskamper i starten av mai.

– Det baserer seg på når regjeringen har sagt at de skal komme med nye opplysninger rundt toppidretten, sier Lio til NTB og peker på at 3., 4. og 5. mai er nevnt som mulige datoer for den nye vurderingen.

– Hvis den (åpningen) ikke skulle komme, må vi tenke på nytt, sier han videre.

Avlysning neste

På spørsmål om neste skritt i så fall er å sette strek for hele sesongen, svarer håndballpresidenten:

– Det må det være. Da tror jeg ikke vi har igjen mer luft i ballongen.

Tidligere har håndballforbundet uttrykt håp om å komme i mål med enkel serie for eliteserien både for kvinner og menn. Det er nå ikke vurdert som realistisk lenger.

Forbundet mener at ved å legge opp til kun et fåtall kamper som sesongavslutning, vil sjansen for at regjeringen gir grønt lys øke.

