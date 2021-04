Europeisk superliga bekreftet – mot borgerkrig i fotballen

ntbsport

I en uttalelse gjengitt på klubbenes nettsteder og på en nyopprettet Super League-nettside opplyses det at Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia skal delta i en turnering som skal innledes «så snart som mulig», med kamper i midtuka. De vil senere også etablere en tilsvarende kvinneliga.

– Tolv av Europas ledende fotballklubber har i dag kommet sammen om å offentliggjøre at de er enige om å etablere en ny turnering, Super League, styrt av grunnleggerklubbene, står det.

Det er meningen at ytterligere tre klubber skal slutte seg til dem før den første sesongen. Det står at man ser fram til å ha diskusjoner med Uefa og Fifa for å «arbeide sammen i et partnerskap for å skape de beste resultater for den nye ligaen og for fotballen generelt».

Det kan bli vanskelig. Planene er fordømt av Uefa og fotballmyndighetene i klubbenes hjemland, som truer med å utestenge deltakende klubber fra både nasjonale og internasjonale turneringer.

– Dannelsen av Super League kommer i en tid der den globale pandemien har akselerert ustabiliteten i dagens økonomiske modell for europeisk fotball. I en rekke år har vi hatt et mål om å forbedre kvaliteten og intensiteten i eksisterende europeiske turneringer, og å skape et format der toppklubber og -spillere kan konkurrere regelmessig, skriver klubbene.

Motstand fra ECA

Alle klubbene er medlemmer av Den europeiske klubbforeningen (ECA), som organiserer 246 av europas ledende klubber. ECA sa i en uttalelse søndag kveld at man fortsatt ønsker å samarbeide med Uefa om europeiske turneringer og at foreningen er sterkt mot en lukket utbryterliga.

Bayern München og Paris Saint-Germain har i likhet med alle andre tyske og franske klubber sagt nei til deltakelse.

Det er planlagt en liga med 20 klubber, hvorav 15 («Founding clubs») skal være permanente medlemmer. Man vil etablere et kvalifiseringssystem slik at ytterligere fem klubber kan kvalifisere seg basert på oppnådde resultater foregående sesong.

Både kjente fotballprofiler, supportergrupper og politikere reagerer kraftig på planene. Den engelske supporterunionen (FSA) sier i en uttalelse at den vil bekjempe superligaplanene.

Sterkest er likevel reaksjonene fra fotballmyndighetene. Klubbene som blir med trues med utelukkelse fra nasjonale ligaer og internasjonale turneringer dersom de slutter seg til en utbryterliga.

Felles front

I en pressemelding fra Det europeiske fotballforbundet søndag meldte Englands fotballforbund og Premier League, Spanias fotballforbund og La Liga, Italias fotballforbund og Serie A at de hadde funnet ut at engelske, spanske og italienske klubber planla å offentliggjøre dannelsen av en lukket superliga.

– Om dette skulle skje, vil vi gjenta at vi sammen med Fifa og alle dets medlemsforbund vil stå sammen for å stoppe dette kyniske prosjektet, som er basert på noen få klubbers egeninteresse i en tid hvor samfunnet mer enn noen gang trenger solidaritet, står det.

– Vi vil vurdere alle tilgjengelige tiltak, både juridiske og sportslige, for å hindre at dette skjer. Fotball er basert på åpne konkurranser grunnet i sportslige meritter, og det kan ikke være annerledes.

Det ble gjort klart at klubber som velger å bryte ut blir rammet av harde konsekvenser.

Bannlyses

– Som tidligere meldt av Fifa og de seks kontinentale forbundene, vil klubbene det gjelder bli bannlyst fra alle andre turneringer, både nasjonale, kontinentale eller globale, og deres spillere kan nektes å spille for sine landslag, står det videre.

– Vi takker klubbene i andre land, særlig de franske og tyske klubbene, som har nektet å slutte seg til dette prosjektet. Vi ber alle fotballelskere, tilhengere og politikere til å slutte seg til vår kamp mot et slikt prosjekt.

Juventus-styreformann Andrea Agnelli, som er utnevnt til viseformann i Super League, trakk seg søndag fra vervet som styreleder i ECA og styrevervet i Uefa. I uttalelsen på klubbens nettsted står det at man vil treffe rettslige skritt dersom Juventus nektes deltakelse i Serie A eller andre turneringer.

Trusselen om en utbryterliga har dukket opp med jevne mellomrom, og er ofte brukt som brekkstang fra de store klubbene for å oppnå flere av sine krav og ønsker når det gjelder avviklingen av de store turneringene, som mesterligaen.

Ikke tilfreds

Uefa mente å ha avverget utbryterplaner med de omfattende endringer i mesterligaen som skal vedtas på et styremøte mandag. De får virkning fra 2024. ECA sa seg fornøyd med endringene der antall deltakere utvides til 36 og hvert lag spiller ti gruppekamper i stedet for bare seks.

– Vi mener at det man har kommet fram til ikke løser de grunnleggende problemene, deriblant behovet for kamper av høy kvalitet og ytterligere økonomiske ressurser til fotballpyramiden, skriver utbryterklubbene i sin uttalelse.

De hevder at den nye ligaen ikke bare vil generere høyere inntekter til de deltakende klubbene, men framfor alt også mer penger til fotballen generelt, gjennom «solidaritetsbetalinger» som ifølge uttalelsen vil bli «betydelig høyere enn det dagens europeiske turneringer skaper, og som ventes å bli mer enn 10 milliarder euro i første periode klubbene har bundet seg for».

Det pekes også på bærekraft, ettersom alle klubbene skal binde seg til et regelverk for utgiftsrammer.

