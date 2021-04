Andersen yppet seg mot stjernene – nær sterk sykkelseier i Østerrike

ntbsport

Med 800 meter igjen å sykle hadde Andersen og den sterke italieneren Gianni Moscon luke på det jagende hovedfeltet, og duoen i front klarte å holde unna.

På de siste meterne hadde imidlertid Ineos-rytter Moscon mest krefter. Han tok dermed sin første seier på nesten to og et halvt år, mens Uno-X-syklist Andersen fulgte på plassen bak.

21-årige Andersen fra Melhus viste samtidig muskler i et felt med en rekke profilerte sykkelnavn. Ved siden av Moscon viste også Alessandro De Marchi, Nicolas Roche, Pelle Bilbao og Hugh Carthy muskler på mandagens etappe.

Den 140,6 kilometer lange åpningsetappen hadde start i Brixen og målgang i Innsbruck. Underveis var rytterne over to kategoriserte stigninger.

Flere ryttere var i angrep på etappen, men med få kilometer igjen å sykle var feltet igjen samlet. Da angrep Moscon og fikk raskt en luke. Deretter stakk også en råsterk Andersen av fra feltet og kjørte seg opp til italieneren.

Med 800 meter igjen var de to samlet i front. Deretter byttet de to på å holde farten oppe. Det sørget trolig for at feltet til slutt mislyktes på å ta dem igjen.

Dermed ble det en norsk-italiensk duell om seieren. Der var Moscon sterkest.

Andersen sterke annenplass føyer seg samtidig inn i rekken av sterke Uno-X-resultater den siste tiden. Det norske laget har fått invitasjon til en rekke store ritt i Europa på vårparten og har markert sin tilstedeværelse i de aller fleste av dem.

Søndag ble Markus Hoelgaard nummer 19 i det prestisjetunge Amstel-rittet.

(©NTB)